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На металлургическом заводе на Кубани произошла детонация боеприпаса

В результате инцидента погиб рабочий

КРАСНОДАР, 29 января. /ТАСС/. Боеприпас сдетонировал на металлургическом заводе на Кубани, погиб один человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"29 января на территории металлургического завода при распиле прессованного лома металла для его последующей переработки произошла детонация находившегося в общей массе металла боеприпаса. Производивший данные работы 25-летний рабочий получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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