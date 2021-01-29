На металлургическом заводе на Кубани произошла детонация боеприпаса

КРАСНОДАР, 29 января. /ТАСС/. Боеприпас сдетонировал на металлургическом заводе на Кубани, погиб один человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"29 января на территории металлургического завода при распиле прессованного лома металла для его последующей переработки произошла детонация находившегося в общей массе металла боеприпаса. Производивший данные работы 25-летний рабочий получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.