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ФСБ задержала двух жителей Севастополя по подозрению в оправдании терроризма

По данным следствия, мужчины размещали в социальных сетях материалы, используя аккаунты с вымышленными именами

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ в Крыму задержали двух жителей города Севастополя по подозрению в публичном оправдании терроризма. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в публичном оправдании терроризма в сети "Интернет" задержаны двое жителей города Севастополя и города Ялты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчины 1980 и 1977 года рождения, используя аккаунты с вымышленными именами, размещали в социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность.

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