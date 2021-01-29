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Волжский суд постановил условно-досрочно освободить фигуранта дела о беспорядках в Москве

Речь идет о беспорядках, которые произошли 27 июля 2019 года

ВОЛГОГРАД, 29 января. /ТАСС/. Волжский городской суд Волгоградской области постановил условно-досрочно освободить Егора Лесных из колонии-поселения, где он отбывает наказание за применение насилия против сотрудников правоохранительных органов на незаконной акции протеста 27 июля 2019 года в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Принято постановление об условно-досрочном освобождении Лесных. Однако оно в законную силу не вступило, поэтому осужденный остается в колонии-поселении. Если постановление вступит в законную силу, то он будет освобожден условно-досрочно", - сказала представитель суда.

В декабре 2019 года Мещанский суд Москвы приговорил Егора Лесных и Максима Мартинцова к трем и двум с половиной годам колонии соответственно, признав их виновными в применении насилия против сотрудников правоохранительных органов на незаконной акции протеста 27 июля 2019 года.

Девятого ноября 2020 года Второй кассационный суд Москвы смягчил им приговор, заменив колонию общего режима на колонию-поселение.

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