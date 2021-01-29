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Суд Киева оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Шеремета

Шевченковский районный суд Киева 2 февраля планирует рассмотрение заявленных доказательств по делу со стороны прокурора

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Такое решение суд принял на заседании в пятницу.

"Ходатайство защиты [об изменении меры пресечения] оставить без удовлетворения", - сообщила председательствующая по делу судья.

Шевченковский районный суд Киева 2 февраля планирует рассмотрение заявленных доказательств по делу со стороны прокурора.

Павел Шеремет, белорусский, российский и украинский журналист, погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года. В его машине сработало взрывное устройство. Подозреваемыми по делу проходят бывшие участники силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Согласно версии следствия, Дугарь помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко непосредственно закладывали взрывчатку, а затем осуществили взрыв. Следователи также полагают, что они выполняли заказ "неустановленных лиц с целью создания в обществе крайне резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Все трое отрицают предъявленные обвинения.

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