Фигурантам дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию продлили арест

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы до конца мая продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. При этом, как сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов Александр Костанянц, он считает, что рассмотрение уголовного дела с участием прежних заседателей находится под угрозой из-за их болезни.

"Сегодня гособвинителем было заявлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей всем четверым фигурантам до 29 мая 2021 года. При этом подсудимым Иштимиром Худжамовым было заявлено ходатайство о предоставлении ему адвоката по соглашению, поскольку от предоставленного судом защитника по назначению он отказался еще на предыдущем заседании, однако суд проигнорировал его просьбу и удовлетворил ходатайство прокурора, продлив арест на 3 месяца, а всего до 1,5 года", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по словам адвоката, из коллегии присяжных заседателей заболели более двух человек, что ставит под угрозу дальнейшее рассмотрение уголовного дела этим составом присяжных. Ранее адвокат сообщал ТАСС, что в случае, если медики выявят у одного из присяжных коронавирус, то вся коллегия заседателей будет распущена и снова начнется их отбор, потому что они все вместе находятся в тесном общении друг с другом, а после подтверждения заражения коронавирусной инфекцией некоторым из них им придется уйти на карантин. По причине болезни присяжных заседателей дело отложено на 12 февраля.

Дорогомиловский суд с участием коллегии присяжных заседателей приступил к слушанию уголовного дела о поставках кокаина в ноябре прошлого года. Все фигуранты отвергают свою причастность к инкриминируемому преступлению.

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов "12 королев" по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 367 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три фигуранта дела Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.