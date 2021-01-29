В Москве за драку с сотрудниками ОМОН задержан несовершеннолетний участник акции 23 января

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве несовершеннолетнего участника несанкционированной акции 23 января, который подрался с сотрудниками ОМОН. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские задержали еще одного участника несанкционированной акции, который подрался с сотрудниками ОМОН. Молодому человеку еще не исполнилось 18 лет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Москве за противоправные действия на несогласованной акции 23 января были задержаны семь человек, шесть из них стали фигурантами дел о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Шесть человек арестованы, в том числе видеоблогер, повредивший машину ФСБ, еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.