СК объявил в розыск фигуранта дела о продаже билетов в театры через сайты-двойники

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение участнику группы, продававшей билеты в театры и на футбольные матчи через сайты-двойники. В общей сложности за три года по завышенным ценам было продано билетов на 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России в рамках расследования уголовного дела о незаконной реализации через Интернет билетов по завышенной стоимости на культурные и спортивные мероприятия обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ, предъявлено Алексею Куринову - генеральному директору ООО "Симпл Лайф Инновэйшнз". По ходатайству следствия обвиняемому, который находился в федеральном розыске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в СК.

По версии следствия, Куринов был участником преступной группы, осуществлял руководство специалистами в области программирования и рекламы и занимался продвижением сайтов-двойников. "С 2018 по 2020 годы Куринов и его соучастники создали более 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры Российской Федерации, а также спортивных организаций. В их числе сайты Большого и Мариинского театров, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня", ФК "Спартак Москва" и других подобных организаций. Через эти ресурсы соучастники реализовали по завышенной стоимости билеты на различные мероприятия указанных учреждений на сумму более 1 млрд рублей. Полученные денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, а затем выводились в наличный денежный оборот и распределялись между участниками преступной группы", - сообщили в СК.

Разрешение правообладателя на продажу билетов отсутствовало. Кроме того, в доменных именах, а также на самих сайтах-двойниках, созданных продавцами, незаконно использовались товарные знаки культурных и спортивных учреждений. Работа сайтов, через которые велась незаконная реализация билетов, прекращена.

Преступная группа

По данным СК, в противоправную деятельность было вовлечено более 150 человек - IT-специалисты, сотрудники кол-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы. В целях конспирации оператором доменных имен являлись иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило по интернет-телефонии. Продажа билетов шла через кол-центры, располагавшиеся в Москве и Владимире. "Помимо Куринова установлены еще трое его соучастников, в том числе организатор преступной группы, который находится в федеральном розыске", - добавили в СК.

В ходе следствия также установлен факт невозврата многочисленным покупателям денег за билеты по несостоявшимся культурным и спортивным мероприятиям, которые были приобретены на сайтах-двойниках, в связи с чем помимо ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака") следователи усматривают в действиях продавцов билетов признаки мошенничества. Во взаимодействии с оперативными службами МВД устанавливается круг потерпевших, а также соучастников обвиняемых по уголовному делу.