Жительница Калининградской области при пожаре спасла девять собак, но сама погибла

КАЛИНИНГРАД, 29 января. /ТАСС/. Жительница города Черняховска Калининградской области погибла во время пожара в своей квартире, спасая из огня девять собак. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Пожар, в котором погибла женщина, произошел минувшей ночью в одной из квартир в двухквартирном кирпичном доме с мансардой на улице Октябрьской в Черняховске. Полицейские, расследовавшие обстоятельства трагедии, установили, что 60-летняя хозяйка квартиры сушила на печке вещи, они загорелись и стали причиной сильного пожара. Женщина, по словам соседей, стала спасать собак, которые жили в квартире. Ей удалось вынести всех своих девятерых собак, однако сама хозяйка квартиры погибла, рассказали в пресс-службе.

Тело женщины уже без признаков жизни обнаружили пожарные. В следственном управлении СК РФ по региону, которое по факту трагедии проводит доследственную проверку, отметили, что, предположительно, причиной смерти женщины стало отравление продуктами горения.