Потерпевшие обжалуют приговор экс-полицейским по делу о смерти задержанного в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 29 января. /ТАСС/. Потерпевшие обжалуют приговор, вынесенный в пятницу Московским районным судом Калининграда, по делу о смерти от ожогов в отделе полиции задержанного за мелкое хулиганство в октябре 2019 года. Об этом ТАСС сообщил адвокат пострадавшей стороны Владислав Филатьев.

"Потерпевшие исходят из того, что в данном случае нельзя вести речь вообще ни о неосторожности, ни о превышении должностных полномочий, когда стало очевидно, что в данном случае совершено убийство с косвенным умыслом. <...> Будет подана апелляционная жалоба на приговор в Калининградский областной суд с тем, чтобы приговор был отменен, а дело было возвращено для производства расследования в органы Следственного комитета", - сказал Филатьев, добавив, что жалоба будет подана в течение ближайших 10 дней.

Вечером 19 октября 2019 года в отдел полиции по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения был доставлен 36-летний мужчина. Сообщалось, что он, находясь в нетрезвом состоянии, повредил радиатор батареи в камере для задержанных и получил сильные ожоги. На место вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего доставили в больницу с ожогами 95% поверхности тела. Утром 20 октября 2019 года он умер в больнице.

По данным следствия, дежурившие в ту ночь начальник смены дежурной части отдела Николай Плебух и старший оперативный дежурный Александр Иванов, зная об угрозе жизни и здоровью задержанного, около получаса продержали задержанного в помещении с поврежденной трубой отопления и поступающей в него горячей водой. Они признаны судом виновными по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека"). Николаю Плебуху назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Александру Иванову - в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Они были взяты под стражу в зале суда.

Плебух вину в суде не признал, считая, что действовал правомерно. Иванов вину признал частично, заявив, что в своих действиях положился на начальника.