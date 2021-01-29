Тело пропавшего 20 января подростка обнаружили в Смоленске

ТАСС, 29 января. Тело 17-летнего подростка, поиски которого вели в Смоленске с 20 января, обнаружили в пятницу на одной из улиц города под слоем снега. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по Смоленской области.

"Сегодня около 16:00 в ходе поисковой операции, в которой участвовали сотрудники СК, полицейские, волонтеры в овраге недалеко от одного из домов по Киевскому переулку города Смоленска под слоем снега было обнаружено тело молодого человека", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным пресс-службы, молодой человек покинул дом 20 января, после чего его местонахождение не было известно. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Уточняется, что на теле погибшего отсутствуют видимые телесные повреждения. "Тело несовершеннолетнего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины его смерти. <...> Следствие продолжает тщательно выясняться обстоятельства исчезновения подростка", - добавили в пресс-службе.