Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по факту исчезновения россиянки

СУХУМ, 29 января. /ТАСС/. Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту исчезновения в Гагре россиянки Елены Федотовой. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры республики в пятницу.

"По факту исчезновения 17 января в городе Гагра жительницы Нижнего Новгорода Федотовой Елены Анатольевны прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК Республики Абхазия "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку". В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения Федотовой. Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о безвестном исчезновении Федотовой 17 января 2021 года примерно в 23:00 мск 19 января в правоохранительные органы сообщила гражданка Российской Федерации Бофанова Марина Александровна. Федотова и Бофанова 16 января прибыли на отдых в Абхазию и остановились в Гагре.