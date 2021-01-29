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Попавший в ДТП в Самарской области автобус ехал в Ульяновскую область

Водитель автобуса среди погибших

ТАСС, 29 января. Водитель автобуса, попавшего в ДТП с грузовиком в Самарской области, погиб, сообщили в пятницу журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

В ведомстве также уточнили, что автобус ехал из Сызрани в Ульяновскую область.

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"Автобус ехал из Сызрани в Ульяновскую область. Водитель автобуса среди погибших. Причина ДТП устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Сергей Морозов сообщил на своей странице в Facebook, что власти региона создали оперативный штаб после ДТП. Морозов добавил, что на место происшествия направлены представители администрации Новоспасского района. "Готовы оказать необходимую помощь", - отметил губернатор.

Вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус. В результате, по данным следствия, погибли 10 человек, еще 15, по уточненной информации, пострадали. По данным областного Минздрава, госпитализированы 13 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Ранее сообщалось, что по предварительной информации, причиной ДТП мог стать маневр водителя автобуса, который пошел на обгон. Информация уточняется.

Теги
РоссияУльяновская областьСамарская область
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