В Ростовской области судмедэксперт в ходе конфликта несколько раз выстрелил в оппонента

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 января. /ТАСС/. Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта с применением травматического оружия, произошедшего между двумя мужчинами в Ростове-на-Дону. Один из участников ссоры госпитализирован с ранениями, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области.

Ранее в пятницу ряд СМИ сообщил об инциденте, в ходе которого заведующий станцией скорой медицинской помощи в Ростове-на-Дону несколько раз выстрелил в местного жителя. Однако причастность медика одного из учреждений города к этому происшествию ТАСС опровергли в пресс-службе мэрии Ростова-на-Дону, по данным которой стрелявшим является сотрудник отделения регионального бюро судебно-медицинской экспертизы в городе Аксае.

"В полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами. По прибытии на место происшествия полицейские установили, что в ходе конфликта один из оппонентов произвел несколько выстрелов из травматического оружия. Второй участник конфликта получил ранения и был госпитализирован. Оба участника конфликта установлены. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщил собеседник агентства.

Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, подтвердил, что стрелявшим является судмедэксперт из города Аксая Ростовской области.