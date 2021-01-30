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В Подмосковье пострадали два человека в результате взрыва канистры

Инцидент произошел на улице Дмитриева в Балашихе

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мужчина и женщина пострадали в результате взрыва канистры, произошедшего при переливании бензина в квартире в Балашихе. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В квартире жилого дома №24 на улице Дмитриева мужчина и женщина в кухне переливали бензин и произошел хлопок. Они оба пострадали и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предположительно, произошел взрыв канистры в квартире на 17 этаже. Возгорания после взрыва не было, но в квартире повреждено остекление балкона.

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