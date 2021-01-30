В Ульяновской области объявили траур по десяти погибшим в ДТП под Сызранью

ТАСС, 30 января. Десять жителей Ульяновской области погибли в ДТП с участием автобуса и грузовика, произошедшем накануне в Самарской области. Власти Ульяновской области объявили 31 января траурным днем, сообщил в субботу на своей странице в Instagram губернатор региона Сергей Морозов.

"Завтрашний день объявлен в Ульяновской области днем траура по нашим землякам, которые погибли в страшной аварии в Самарской области. Большинство жертв этой ужасной аварии - жители поселков Репьевка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района Ульяновской области. Десять наших земляков погибли, пятеро получили серьезные травмы и находятся в Сызранской ЦГБ. Наш регион скорбит, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших", - написал Морозов.

ДТП произошло вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус. По последней информации СК РФ, погибли 12 человек. По данным властей Самарской области, всего в аварии пострадали 24 человека, 11 человек находятся в реанимации, в том числе ребенок, их состояние оценивается от средней тяжести до тяжелого.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также проверку проводит прокуратура Самарской области.