В Петербурге задержали "альпиниста", причастного к 15 квартирным кражам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге задержала ранее судимого мужчину, которого считают причастным к 15 квартирным кражам на общую сумму более 20 млн рублей. Установлено, что злоумышленник использовал альпинистское снаряжение для проникновения в квартиры на разных этажах вплоть до 17-го, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Полицейские установили причастность "альпиниста", проникавшего в квартиры высоток, как минимум к 15 кражам имущества в разных районах города на общую сумму более 20 млн рублей. Мужчина еще и находился в федеральном розыске как скрывшийся от суда за кражу", - говорится в сообщении.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 и 4 статьи 158 УК РФ ("Кража").

Как пояснили в пресс-службе, мужчина проникал в квартиры через окно, забираясь по многоэтажным домам с альпинистским снаряжением и взламывая стеклопакеты. Он совершил кражи в период с февраля 2020 года по январь 2021 года.

"Добычей злоумышленника стали деньги (рубли, евро, доллары, швейцарские франки), техника, ювелирные украшения, дорогостоящие часы, банковские карты. Похищенное имущество частично изъяли. Также изъяты орудия взлома и оборудование для альпинистов", - отмечается в сообщении.