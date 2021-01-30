Один человек погиб и один пострадал при выбросе сероводорода на предприятии в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Один человек погиб и один доставлен в больницу после выброса сероводорода в промзоне города Кириши Ленинградской области. Роспотребнадзор проводит проверку инцидента, сообщает в субботу в официальный Telegram-канал Ленинградской области.

"Областной Роспотребнадзор проводит проверку по факту выброса сероводорода в промзоне города Кириши на предприятии по производству битума. Причины произошедшего уточняются. В результате случившегося пострадали два человека - один скончался, другой находится в больнице в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что превышения предельно допустимых концентраций аварийно химически опасных веществ в воздухе на месте происшествия не обнаружено.