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Пандемия COVID-19

Около 100 человек во Франции оштрафовали за участие в запрещенной вечеринке

Три человека были задержаны, аудио- и светотехника конфискована

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Французские полицейские оштрафовали около 100 человек за участие в запрещенной вечеринке в городе Коллежьен (департамент Сена и Марна, который входит в столичный регион страны). Об этом в субботу сообщил телеканал BFM.

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По его информации, незаконное из-за действующих коронавирусных ограничений мероприятие организовали в складском помещении, оно началось примерно в 21:00 (23:00 мск). Прибывшие на место полицейские сначала оштрафовали 11 человек на стоянке за нарушение комендантского часа, который начинается в 18:00 (20:00 мск), а затем прошли в здание где оштрафовали более 80 человек, в том числе за несоблюдение санитарных мер. Кроме того, как указывает телеканал, три человека были задержаны, аудио- и светотехника конфискована.

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