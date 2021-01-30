Около 100 человек во Франции оштрафовали за участие в запрещенной вечеринке

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Французские полицейские оштрафовали около 100 человек за участие в запрещенной вечеринке в городе Коллежьен (департамент Сена и Марна, который входит в столичный регион страны). Об этом в субботу сообщил телеканал BFM.
По его информации, незаконное из-за действующих коронавирусных ограничений мероприятие организовали в складском помещении, оно началось примерно в 21:00 (23:00 мск). Прибывшие на место полицейские сначала оштрафовали 11 человек на стоянке за нарушение комендантского часа, который начинается в 18:00 (20:00 мск), а затем прошли в здание где оштрафовали более 80 человек, в том числе за несоблюдение санитарных мер. Кроме того, как указывает телеканал, три человека были задержаны, аудио- и светотехника конфискована.