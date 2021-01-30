В Нижегородской области два человека погибли в ДТП с двумя автомобилями

ТАСС, 30 января. Автомобили Renault и Mitsubishi столкнулись днем в субботу на автодороге в Богородском районе Нижегородской области. В результате ДТП два человека погибли, трое получили ранения, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали пять человек.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Renault скончались по дороге в больницу. Три человека, находившиеся в Mitsubishi, получили ранения различной степени тяжести", - отметили в пресс-службе.

ДТП произошло около 10:00 мск на 426-м километре автодороги Нижний Новгород - Касимов.