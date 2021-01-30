В Бухаресте в больнице для пациентов с COVID-19 произошел пожар

БУХАРЕСТ, 30 января. /ТАСС/. Количество погибших в результате пожара в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша в Бухаресте, где лечатся пациенты с коронавирусом, достигло шести. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения Румынии.

Пожар вспыхнул в пятницу утром на первом этаже одного из корпусов института. 53 пациента были перевезены в другие городские больницы. Всего в корпусе находились 102 человека. Национальный институт инфекционных заболеваний имени Матея Балша - одна из крупнейших румынских больниц, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Корпус, где возникло возгорание, был недавно отремонтирован.

Президент Румынии Клаус Йоханнис, посетивший институт после трагедии, потребовал реформирования всей системы здравоохранения страны, заявив, что "в румынских больницах мы имеем дело со структурными проблемами".

Смешанная комиссия расследует обстоятельства трагедии, причины которой пока неизвестны. Проверяются документы противопожарной безопасности, опрашиваются свидетели. По некоторым данным, в ходе пожара взорвались два трубопровода с кислородом, а по словам одного из свидетелей, в палате, где возникло возгорание, находился посторонний обогревательный прибор. По факту пожара прокуратура возбудила уголовное дело.

Как сообщила в субботу группа стратегических коммуникаций, созданная в Румынии для мониторинга ситуации с распространением инфекции, за прошедшие 24 часа в стране заразились коронавирусом 2 668 человек, умерли 68. Всего в Румынии после начала пандемии коронавирусом заразились 726 918 человек, 672 532 инфицированных вылечились, 18 264 умерли.

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Румынии 26 февраля 2020 года. 16 марта в стране было введено чрезвычайное положение сроком на 30 дней. 14 апреля оно было продлено на месяц. 14 мая чрезвычайное положение сменил режим тревоги, который предполагает некоторое смягчение введенных ранее властями ограничительных мер. С тех пор этот режим продлевается ежемесячно.