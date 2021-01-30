В Ульяновске более 30 учеников гимназии обратились к медикам с жалобами на тошноту

УЛЬЯНОВСК, 30 января. /ТАСС/. В Ульяновске 32 ученика гимназии № 34 обратились к медикам с жалобами на тошноту и недомогание, детям назначено амбулаторное лечение. Об этом в субботу сообщила ТАСС пресс-секретарь первого заместителя председателя правительства региона Екатерины Уба.

"С середины недели ученики гимназии № 34 обращались с жалобами на плохое самочувствие. Детям была оказана вся необходимая медицинская помощь, в настоящее время под наблюдением находится 32 школьника. Все пациенты получают лечение амбулаторно на дому, госпитализированных с тяжелыми формами заболевания нет", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что у школьников взяты анализы. На данный момент диагноз не поставлен.

По словам Уба, в образовательном учреждении проходят противоэпидемические мероприятия. "До понедельника в школе пройдет внеплановая дезинфекция всех помещений. Параллельно работают специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора. Взяты пробы из школы, обследованы работники пищеблока", - процитировала первого заместителя председателя правительства региона ее пресс-секретарь.

Она также добавила, что из взрослых сотрудников школы и контактных лиц за медицинской помощью никто не обращался.