СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования ребенка в Воронежской области

ТАСС, 30 января. Следователи в Воронежской области возбудили дело по факту изнасилования ребенка, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней в городе Воронеже", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления. Следователи и полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, разыскивают причастного к изнасилованию ребенка.