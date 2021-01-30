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СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования ребенка в Воронежской области

Разыскивается причастный к совершению преступления
© Александр Щербак/ТАСС, архив

ТАСС, 30 января. Следователи в Воронежской области возбудили дело по факту изнасилования ребенка, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней в городе Воронеже", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления. Следователи и полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, разыскивают причастного к изнасилованию ребенка.

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