В Петербурге задержали двух расклейщиков оскорбительных для полиции материалов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Полиция задержала двоих молодых людей, которые расклеивали на станциях метро Санкт-Петербурга листовки с оскорблениями сотрудников правоохранительных органов. Идет проверка на причастность мужчин к призывам к незаконным акциям, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

26 января в полицию поступило сообщение от работников метро об обнаружении на станции "Приморская" на балюстраде эскалатора четырех наклеек, на которых маркером были нанесены надписи оскорбительного характера в отношении представителей власти и правоохранительных органов.

"Полицейские установили личности двух молодых людей, причастных к правонарушению: ими оказались жители деревни Старая Всеволожского района Ленобласти. Приятели - 25-летний Кирилл и 27-летний Евгений, - подрабатывали ремонтом квартир. Молодые люди доставлены в полицию. Идет проверка доставленных на причастность к призывам к незаконным действиям", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, младший из приятелей увлекается рисованием, он делал порочащие достоинство представителей власти надписи. У него при себе также обнаружены и другие еще не использованные стикеры. При этом свои действия Кирилл объясняет якобы пагубным влиянием интернета.

23 января в Петербурге прошла несогласованная акция, которая началась на Сенатской площади. По наблюдениям корреспондента ТАСС, во время митинга сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков человек, однако официальных данных о количестве задержанных пока не поступало. Участников акции и заранее, и во время митингов неоднократно предупреждали, что акция не согласована. На следующий день после митинга в Объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что за участие в несанкционированной акции суды города вынесли постановления об аресте в отношении 40 человек.