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Летевший из Сеула в Варшаву самолет сел в Екатеринбурге из-за недомогания пассажира

Пассажиру оказали первую помощь и доставили в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании LOT, выполнявший рейс Сеул - Варшава, приземлился в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) из-за пассажира, почувствовавшего себя плохо. Его доставили в городскую больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе авиагавани.

"Рейс LOT-98 Сеул - Варшава совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиру была оказана первая помощь, далее он был доставлен в одну из городских больниц, а самолет продолжил полет в пункт назначения.

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