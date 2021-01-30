Следователи возбудили дело после затопления опасными отходами дворов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 30 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту сброса вредных отходов в городе Дагестанские Огни в 2019 году, в нарушении закона подозреваются представители местного коньячного завода. Неочищенные отходы затопили дворы соседних домов, сообщили журналистам в субботу в следственном управлении СК РФ по Республике Дагестан.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности, повлекшее причинение вреда окружающей среде"). По версии следствия, в 2019 году ООО "Коньячный завод "Дербент", расположенный в городе Дагестанские Огни... производил несанкционированный сброс вредных продуктов своей хозяйственной деятельности на прилегающую территорию", - говорится в сообщении.

По информации следствия, неочищенные отходы проникли в почву в составе сточных вод и подтопили ближайшие домовладения. "Незаконными действиями должностных лиц завода окружающей среде причинен вред в размере 4,4 млн рублей", - отмечают в пресс-службе.

Ранее следователи провели проверку информации, появившейся в СМИ, о затоплении опасными отходами приусадебных участков. Жители соседних домов рассказали журналистам о появившейся мутной воде темного цвета с резким запахом, которая была не пригодна ни для питья, ни для бытового использования. Колодцы также оказались затоплены отходами производства предприятия.