СМИ: террористы подняли бунт в тюрьме на юге сирийской провинции Хасеке

БЕЙРУТ, 30 января. /ТАСС/. Боевики, воевавшие в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), подняли в субботу бунт в тюрьме Эль-Булгари на юге сирийской провинции Хасеке, которая находится под контролем курдских формирований. Об этом сообщил вещающий из Бейрута панарабский телеканал Al Mayadeen. По его информации, заключенные преднамеренно устроили пожар в тюремных блоках, чтобы отвлечь внимание охранников и совершить побег. Однако их план не удался, прибывшие из расположенного поблизости города Эш-Шаддади спецподразделения курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) успели блокировать территорию пенитенциарного учреждения и задержать группу беглецов примерно из 70 человек.

По данным телеканала, в этой тюрьме содержится свыше 5 тыс. террористов, большинство из них бывшие наемники.

В сентябре прошлого года побег был совершен из тюрьмы Эс-Санавия в административном центре Хасеке (680 км от Дамаска). Тогда бежавших террористов удалось задержать при содействии вертолетов американских ВВС, которые помогли их выследить в пустыне.

Военнослужащие США размещены в Сирии на девяти базах в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор, они оказывают помощь отрядам СДС в борьбе с вновь активизировавшимися бандами ИГ.