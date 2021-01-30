СК возбудил дело после нападения на силовика во время несанкционированной акции в Курске

КУРСК, 30 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после нападения одного из участников несанкционированной акции в Курске 23 января на сотрудника ОМОНа. Об этом в субботу сообщила пресс-служба СУ СК России по Курской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По версии следствия, 23 января житель Курска, участвовавший в несанкционированном мероприятии на Красной площади города, ударил сотрудника ОМОНа ногами в спину. В настоящее время нападавшего задержали, следствие планирует ходатайствовать о заключении его под стражу. Кроме того, по данным управления МВД России по региону, в отношении жителя Курска после участия в несанкционированной акции также составили протокол об административном правонарушении.