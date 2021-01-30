Во Франции задержали вероятного заказчика покушения с участием сотрудников спецслужб

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Французские правоохранительные органы задержали возможного заказчика покушения на убийство, в котором были замешены сотрудники Главного управления внешней разведки Франции (DGSE). Об этом в субботу сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, человек, которого следствие считает заказчиком убийства, был задержан в пятницу. Им является конкурент несостоявшейся жертвы - 54-летнего бизнес-тренера Мари-Элен Дини. Как уточняет радиостанция, женщина в 2019 году планировала создать профессиональный союз бизнес-тренеров, что не понравилось некоторым представителям отрасли. На кон было поставлено их финансовое выживание, отмечает радиостанция.

Ранее сообщалось, что французская юстиция предъявила обвинения в попытке убийства двум сотрудникам DGSE. Оба являлись инструкторами-парашютистами из центра спецподготовки агентов в городе Саран (департамент Луаре). Одному из них 28 лет, другому 25 лет. По данным радиостанции, именно они должны были совершить нападение на женщину, однако случайно были задержаны полицией в угнанной машине перед домом женщины в июле 2020 года.

В ходе обыска транспортного средства правоохранители обнаружили у них пистолет с глушителем. Задержанные попытались оправдаться выполнением важной миссии, однако это оказалось неправдой. В ходе следствия были опознаны и другие фигуранты, один из которых был специалистом по документам, а другой владел частной охранной компанией.