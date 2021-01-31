Во Франции предъявили обвинения задержанным по делу об избиении украинского подростка

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Французский суд предъявил обвинения девяти задержанным по делу о жестоком избиении украинского подростка Юрия. Об этом сообщил 31 января телеканал BFM со ссылкой на источник в судебной системе.

По его сведениям, обвинения задержанным, большинство которых несовершеннолетние, были предъявлены 30 января вечером следственным судьей. Как сообщил источник, пятеро помещены в предварительное заключение, остальные - под судебный контроль.

28 января в пригороде Парижа полиция задержала группу молодых людей в рамках расследования дела об избиении подростка. Задержанные были помещены под стражу по подозрению в покушении на убийство и участии в преступном сговоре с целью совершения преступления. Согласно предварительной версии следствия, выходец из Украины мог стать жертвой разборок уличных банд.

Инцидент произошел 15 января, когда Юрий встретился с друзьями возле торгового центра в районе Богренель (XV округ Парижа). Когда к ним приблизилась группа агрессивно настроенных людей, компания бросилась бежать, но подросток поскользнулся и не успел подняться с земли. Согласно записям камеры видеонаблюдения, которые были продемонстрированы в эфире телеканалов, в избиении подростка участвовали около 10 человек. Пострадавший получил переломы рук, ребер и черепа.

По словам матери Юрия, молодой человек уже пришел в себя в больнице Неккер, где врачи боролись за его жизнь в ходе шестичасовой операции, и пытается общаться с родными. После того как история разошлась по СМИ, молодому человеку выразили поддержку политики и известные личности, в том числе форвард "Барселоны" Антуан Гризманн и актер Омар Си. Администрация президента Франции Эмманюэля Макрона также выразила поддержку матери пострадавшего.