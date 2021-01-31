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Полиция проверит инцидент с избиением актрисы девушкой солиста HammAli & Navai

По данным источника в правоохранительных органах, драка произошла в клубе Secret Room

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полиция начала проверку из-за избиения девушкой солиста группы HammAli & Navai Наваи Бакирова актрисы, модели и экс-солистки группы "Мобильные блондинки" Светланы Степанковской в московском клубе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В клубе Secret Room на Рочдельской улице девушка Бакирова избила Степанковскую. В причинах драки сейчас разбираются полицейские", - сказал собеседник агентства.

После избиения актриса опубликовала видеобращение, в котором просит принять меры к избившей ее девушке. Она самостоятельно не обратилась в полицию, сославшись на плохое самочувствие. По факту избиения проводится проверка.

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