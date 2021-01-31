Число погибших при пожаре в бухарестской больнице для пациентов с COVID-19 достигло семи

БУХАРЕСТ, 31 января. /ТАСС/. Количество погибших после пожара в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша в Бухаресте, где лечатся пациенты с коронавирусом, достигло семи. Об этом сообщило министерство здравоохранения.

Сообщается, что 31 января умерла еще одна пожилая пациентка - 67-летняя женщина с тяжелой формой SARS Cov-2, которая после пожара была переведена в отделение интенсивной терапии этой же больницы. Ее состояние быстро ухудшилось, она была подключена к аппарату ИВЛ. "Судебно-медицинское расследование установит причины смерти", - отмечается в сообщении Минздрава.

Пожар начался утром 29 января на первом этаже одного из корпусов института. 53 пациента были перевезены в другие городские больницы, всего в корпусе находились 102 человека. Смешанная комиссия расследует обстоятельства трагедии, причины которой пока неизвестны. Национальный институт инфекционных заболеваний имени Матея Балша - одна из крупнейших румынских больниц, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

В Бухаресте 30 января прошел марш протеста в связи с гибелью пациентов в результате пожара, организованный парламентской оппозиционной партией "Альянс за объединение румын". Его участники требовали отставки главы Минздрава Влада Войкулеску, который в свою очередь на пресс-конференции назвал марш протеста "политической акцией".

Президент Румынии Клаус Йоханнис, посетивший институт после трагедии, потребовал реформирования всей системы здравоохранения страны, заявив, что "в румынских больницах мы имеем дело со структурными проблемами".

Как сообщила в воскресенье группа стратегических коммуникаций, созданная в Румынии для мониторинга ситуации с распространением инфекции, за прошедшие 24 часа в стране заразились коронавирусом 1 825 человек, умер 71. Всего в Румынии после начала пандемии коронавирусом заразились 728 743 человека, 674 594 инфицированных вылечились, 18 335 умерли.