Новая акция протеста из-за пожара в больнице, где погибли семь человек, прошла в Бухаресте

БУХАРЕСТ, 31 января. /ТАСС/. Новая акция протеста в связи со смертью семи пациентов с коронавирусом в результате пожара в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша в румынской столице прошла в воскресенье перед зданием Министерства здравоохранения. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Протесты уже второй день подряд организует парламентская оппозиционная партия "Альянс за объединение румын". Генеральное управление жандармерии призвало участников использовать маски и соблюдать социальную дистанцию, а также напомнило, что согласно закону, в период режима тревоги количество участников любых собраний под открытым небом не должно превышать 100 человек.

Участники с флагами и вувузелами требовали реформы системы здравоохранения, наказания виновных в трагедии и отставки главы Минздрава. Они скандировали: "В отставку!", "Позор!", "Долой правительство!"

Министр здравоохранения Влад Войкулеску однако отказался уйти в отставку, отметив в воскресенье в интервью телеканалу Prima TV, что "прежде нужно посмотреть, кто несет ответственность". По его словам, в институте либо была допущена человеческая ошибка, либо не были сделаны необходимые инвестиции. Войкулеску сказал, что в последние годы институту выделялись крупные средства и запросов о дополнительном финансировании не поступало. Он возложил ответственность за происшедшее на Социал-демократическую партию (СДП), указав, что до выборов, которые прошли в прошлом году, должности как мэра Бухареста, так и менеджера института в течение нескольких лет занимали члены этой партии.

Пожар вспыхнул в пятницу утром на первом этаже одного из корпусов института. 53 пациента были перевезены в другие городские больницы, всего в корпусе находились 102 человека. Смешанная комиссия расследует обстоятельства трагедии, причины которой пока неизвестны. Национальный институт инфекционных заболеваний имени Матея Балша - одна из крупнейших румынских больниц, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.