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Из-за тропического циклона "Ана" на Фиджи один человек погиб

Еще пять человек пропали без вести

СИДНЕЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Более 10 тыс. жителей Фиджи были вынуждены покинуть свои жилища из-за тропического циклона "Ана", обрушившегося на страну в минувшие выходные и вызвавшего обильные ливни, наводнения и разрушения. Как сообщает в понедельник радиостанция Radio New Zealand, в результате стихийного бедствия один человек погиб, еще пять пропали без вести.

По данным радиостанции, в результате разгула стихии были разрушены сотни домов, главным образом на крупнейшем острове архипелага Вити-Леву, где расположена столица государства Сува. Как сообщили накануне в национальном управлении по борьбе со стихийными бедствиями, 49-летний мужчина утонул во время шторма, вызванного циклоном. Еще пять человек, в том числе трехлетний ребенок, числятся пропавшими без вести.

Согласно информации местной телекомпании Fijian Broadcasting Corporation, в эвакуационных пунктах остаются более 10 тыс. человек. Не работают детские сады и школы, часть автодорог острова разрушена стихией, значительные площади, в том числе несколько населенных пунктов на востоке и севере острова Вити-Леву, затоплены.

По прогнозам национального управления Фиджи по борьбе со стихийными бедствиями, в ближайшие 24 часа на острова архипелага обрушится второй циклон. Он сформировался у северо-западного побережья страны и, как ожидается, до среды пройдет между главными островами государства Вити-Леву и Вануа-Леву.

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Фиджи
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