В Приамурье задержали мужчину, обвиняемого в покушении на убийство врача

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Правоохранители в Амурской области задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство врача Свободненской больницы, сообщается в понедельник на сайте Следственного комитета России.

"30 января в здании Свободненской больницы посетитель с применением колющего предмета и, угрожая убийством, напал на врача, причинив ему телесные повреждения. В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, установлена личность подозреваемого. При поддержке сотрудников Росгвардии мужчину задержали по месту его жительства", - говорится в сообщении.

Задержанный - ранее судимый за кражу 32-летний житель города Свободный, злоупотребляющий спиртными напитками и наркотическими средствами.

"Следственным отделом по городу Свободный следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - уточнили в пресс-службе ведомства. Задержанный заключен под стражу.