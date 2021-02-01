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Полиция проводит проверку по фактам получения травм участниками акции в Москве

К врачам обратились три человека с травмами и ушибами

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Полиция Москвы начала доследственные проверки по фактам получения травм участниками несогласованной акции 31 января. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах столицы.

"По фактам жалоб на действия полицейских из-за получения травм проводятся проверки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к врачам после акции обратились три человека с травмами и ушибами, которые заявили, что пострадали от действий полицейских во время несогласованного мероприятия. Среди них 19-летняя девушка и 54-летняя женщина. Медицинская помощь понадобилась также молодому человеку, доставленному в больницу с ушибом головы, который он получил на Комсомольской площади. "Он отказался от написания заявления, так как претензий ни к кому не имеет", - сообщили в правоохранительных органах.

По данным московской полиции, в несанкционированной акции 31 января в Москве участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, задержаны порядка 150 человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.

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