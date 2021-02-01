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В Подмосковье возбудили уголовные дела по факту мошенничества турфирмы "Тревел Маркет"

Туроператор продавал путевки в ТЦ "Вегас" в Красногорске

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Девять уголовных дел возбуждены по фактам мошенничества со стороны туристической фирмы в Красногорске. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждены уголовные дела по девяти эпизодам мошенничества со стороны туроператора ООО "Тревел Маркет", который продавал путевки в ТЦ "Вегас" в Красногорске, однако не собирался исполнять обязательства", - сказал источник.

Сумма ущерба от действий турфирмы и сотрудники организации, вводившие в заблуждение клиентов, устанавливаются.

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