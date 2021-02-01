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В парке у школы в поселке Демьяново Кировской области обнаружили тело подростка

СК начал доследственную проверку

ТАСС, 1 февраля. Следственные органы Кировской области начали проверку после обнаружения тела 15-летнего подростка в парке недалеко от школы в поселке Демьяново Подосиновского района. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами по факту смерти подростка проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, тело ребенка обнаружили 29 января в парке недалеко от школы.

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