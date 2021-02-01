Трое задержанных в Ингушетии подозреваются в пособничестве банде Бютукаева

МАГАС, 1 февраля. /ТАСС/. Трое местных жителей, которые были задержаны в Ингушетии по подозрению в пособничестве террористам, по предварительной версии, оказывали помощь банде Аслана Бютукаева, который был ликвидирован в Чечне 20 января. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

В воскресенье источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что задержаны трое предполагаемых пособников террористов.

"Задержанные подозреваются в пособничестве банде Бютукаева, члены которой были ликвидированы в Чечне, но ранее (летом) находились на территории Ингушетии. Сейчас задержанные находятся в СИЗО Владикавказа, предполагается, что в отношении них будет возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ", - сказал источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

20 января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении в Чечне пятерых членов банды Бютукаева, включая ее лидера, причастного к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году. Глава Чечни заявил, что уничтоженные бандиты из группы Бютукаева были последними в регионе, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность.

В октябре 2016 года МВД Чечни объявило денежное вознаграждение за информацию о местонахождении участников и главарей бандгрупп, действующих на территории Чечни, Ингушетии и Дагестана. За информацию о нахождении Бютукаева было объявлено вознаграждение в 5 млн рублей. В отношении всех разыскиваемых возбуждены уголовные дела по статье 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем").