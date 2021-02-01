В Приморье депутата подозревают в махинациях с землей

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Приморского края, которая подозревается в мошенничестве с земельными участками. Стоимость земли превышает 15 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края, которая также является адвокатом Приморской коллегии адвокатов. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с марта 2013-го по март 2018 года подозреваемая похитила земельные участки во Владивостоке, используя право на льготное получение земли ветеранами боевых действий. Она безвозмездно приобрела право собственности на 21 земельный участок общей кадастровой стоимостью свыше 15 млн рублей. Таким образом, причинив Владивостокскому городскому округу ущерб на указанную сумму.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.