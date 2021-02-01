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Более 200 материалов поступило в суд Казани после несогласованной акции

Всех, кого привезли в суд, около зала судебного заседания ожидают рассмотрения

КАЗАНЬ, 1 февраля /ТАСС/. Вахитовский суд Казани принял 270 материалов после несогласованной с властями акции, прошедшей в городе воскресенье. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Всего сегодня поступило 270 материалов. Всех, кого привезли в суд, в конвойные камеры не помещали, все располагаются около зала судебного заседания, ожидают рассмотрения", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе суда уточнили, что в воскресенье было рассмотрено три материала. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, речь идет об административном аресте на 20 суток в отношении сотрудника штаба Алексея Навального Алексея Боярова, а также назначении двух штрафов по 10 тыс. рублей.

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции состоялись 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

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