Суд арестовал на 10 суток директора "Открытки" Пивоварова за неповиновение полицейскому

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы арестовал на 10 суток директора правозащитной организации "Открытка" Андрея Пивоварова за неподчинение полицейскому. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Пивоварова виновным по ст. 19.3 ("Неповиновение сотруднику полиции") КоАП РФ и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста", - сказали в суде.

Ранее Пивоварова допросили в качестве свидетеля по уголовному делу по ст. 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения) в ходе несанкционированной акции 31 января.