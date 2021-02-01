{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд арестовал на 10 суток директора "Открытки" Пивоварова за неповиновение полицейскому

Ранее его допросили в качестве свидетеля по уголовному делу по ст. 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения) в ходе несанкционированной акции 31 января

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы арестовал на 10 суток директора правозащитной организации "Открытка" Андрея Пивоварова за неподчинение полицейскому. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Пивоварова виновным по ст. 19.3 ("Неповиновение сотруднику полиции") КоАП РФ и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста", - сказали в суде.

Ранее Пивоварова допросили в качестве свидетеля по уголовному делу по ст. 267 УК РФ (воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения) в ходе несанкционированной акции 31 января.

Теги
Россия
Дело Ивана Голунова
Обвиняемого по делу Голунова экс-полицейского поместили в карцер
Адвокат не назвал причину такого решения
Читать полностью