Четыре человека погибли от отравления угарным газом на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли от отравления угарным газом в Предгорном муниципальном округе Ставрополья, сообщили ТАСС в администрации округа.

"По предварительной информации, в результате отравления угарным газом погибли четыре человека. Обнаружены тела мужчины, женщины и двух детей - мальчика и девочки", - сказал собеседник агентства.

По информации краевой прокуратуры, ЧП произошло в понедельник в частном доме в поселке Железноводском. Среди погибших - дети 2009 и 2014 годов рождения. Причиной гибели людей могла стать утечка бытового газа, сообщается на официальной странице прокуратуры края в Instagram.

На месте происшествия работают представители следственных органов, проверка также начата администрацией округа.

Как сообщили журналистам в понедельник в следственном управлении СК РФ по региону, все погибшие были членами одной семьи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

В новость внесены изменения (18:13 мск) - добавлены подробности.