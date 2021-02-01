В Якутии возбудили дело о невыплате зарплаты 7 млн рублей работникам кооператива

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы работникам сельскохозяйственного кооператива в Амгинском районе. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Якутии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, из-за невыплаты заработной платы работникам сельскохозяйственного производственного кооператива "Болугур" в Амгинском районе республики", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждили по материалам проверки, проведенной прокуратурой.

По данным следствия, в сельскохозяйственном кооперативе, где основным видом деятельности является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока и выращивание зерновых культур, имеется задолженность по заработной плате перед 62 работниками. За период с 1 января по 31 декабря 2020 года сумма задолженности превысила 7 млн рублей.

"Несмотря на наличие задолженности по заработной плате, имея возможность ее погасить, руководство кооператива потратило около 2,3 млн рублей на цели, не связанные с деятельностью предприятия. За счет кооператива были приобретены продукты, лекарственные средства для собственных нужд", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что в течение года руководство приобрело автомашину Toyota Land Cruiser 100, лодочный мотор, моторную лодку и квадроцикл, которые не являются сельскохозяйственной техникой, при этом выгоду учреждению не принесли и повлекли расходование средств бюджета предприятия.