Следствие просит арестовать мужчину, бросавшего фаеры на акции 23 января в Москве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следствие просит арестовать мужчину, который бросал фаеры в сторону полицейских в ходе несанкционированной акции протеста в центре Москвы 23 января. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде столицы, в который поступило соответствующее ходатайство.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Вячеслава Игумнова, подозреваемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти)", - сказали в суде.

В Москве после несогласованного митинга возбуждены семь уголовных дел о насилии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также о перекрытии движения. По данным полиции, в несанкционированной акции 23 января приняли участие около 4 тыс. человек. В результате столкновений пострадали более 40 участников акции и столько же силовиков.

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