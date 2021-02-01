Обвиняемого по делу Голунова экс-полицейского поместили в карцер

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Обвиняемого по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову бывшего полицейского Акбара Сергалиева поместили в карцер, передает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда, где проходит заседание по делу.

В ходе заседания суда в понедельник прокурор зачитывала письменные доказательства по делу, в том числе протоколы задержания, протоколы изъятия наркотических средств, экспертные заключения и акт медицинского освидетельствования Голунова. Следующее заседание состоится 3 февраля.

"Мой подзащитный будет помещен в карцер, из-за этого могут быть проблемы с доставкой", - сказал адвокат Сергалиева. Причину, по которой Сергалиева поместят в карцер, защитник не озвучил.

Ранее в Мосгорсуде уже были оглашены показания Голунова, данные им в ходе следствия, а также в ходе очной ставки с обвиняемыми. Была допрошена свидетель - медсестра кабинета медосвидетельствования Московского научно-практического центра наркологии. В ходе допроса она рассказала, как сотрудники полиции тащили Голунова по лестнице в кабинет, взяв его за руки и ноги, он требовал адвоката.

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. Через три дня, после начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста, он был освобожден, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. 30 января 2020 года Басманный суд арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Позднее Коновалов, признавший свою вину, по ходатайству следствия был переведен под домашний арест. По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения.