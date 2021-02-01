Во Владимире пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

ОРЕЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Два пассажира машины скорой помощи и три водителя пострадали при столкновении трех автомобилей во Владимире. Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

"По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2001 года рождения, двигаясь со стороны автодороги М-7 "Волга" в сторону ул. Комиссарова по правой полосе, не справился с управлением транспортного средства, допустил выезд на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Газель" [скорая помощь] под управлением водителя 1963 года рождения и автомобилем Kia. В результате ДТП водитель и двое граждан, находившихся в автомобиле "Газель", а также водитель автомобиля Kia и Lada доставлены в медицинское учреждение", - сообщил собеседник агентства.

Сотрудники полиции после ДТП проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.