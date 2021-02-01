В Петербурге задержали второго участника несогласованной акции за нападение на силовика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Следователи совместно с полицейскими задержали второго подозреваемого в нападении на сотрудника МВД во время несогласованной акции 31 января в центре Санкт-Петербурга, после которого полицейскому пришлось достать табельное оружие, чтобы пресечь агрессию. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"В результате проведения дальнейших следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержан второй подозреваемый в совершении указанного преступления. Это мужчина 1989 года рождения, уроженец Архангельской области", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее по подозрению в нападении на полицейского задержали еще одного уроженца Архангельской области.

В воскресенье в нескольких СМИ и соцсетях появилось видео, на котором сотрудник правоохранительных органов на Сенной площади достает табельное оружие и направляет его на участников несанкционированной акции. В полиции после этого сообщали, что считают действия своего сотрудника обоснованными и законными, так как в отношении него проявили агрессию.

По факту применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Также в воскресенье в СК сообщали о возбуждении еще одного уголовного дела по аналогичной статье после нападения омоновца на Пионерской площади. Подозреваемого задержали в тот же день.