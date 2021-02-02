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Семь человек застряли на вездеходе в тундре на Чукотке из-за метели

Для их спасения направлены два снегохода

ТАСС, 2 февраля. Семь человек на вездеходе застряли в окрестностях поселка Краснено в Анадырском районе Чукотки, где 31 января было объявлено штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра. На место происшествия для спасения людей выдвинулись два снегохода, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного управления МЧС России по Чукотскому АО.

"1 февраля в Единый диспетчерский пункт МЧС поступило сообщение, что в 20 км от села Краснено застрял ТРЭКОЛ. В нем находится семь человек, которые выехали из населенного пункта в сторону тундры. С людьми поддерживается связь, они находятся в тепле. В полдень [2 февраля] за ними выдвинулись два снегохода от местной администрации с нартами и теплыми вещами. Если позволит видимость и погода - людей доставят в населенный пункт", - сообщил собеседник агентства в пресс-службе окружного управления МЧС.

Ранее в окружном управлении МЧС ТАСС сообщали, что 31 января в Анадыре и Анадырском районе Чукотки объявлено штормовое предупреждение из-за метели и ветра до 40 м/с. Отменены занятия в школе, внутриокружное авиасообщение из столицы региона приостановлено по метеоусловиям.

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РоссияЧукотский автономный округ
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