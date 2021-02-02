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AFP: восемь человек погибли в Буркина-Фасо при нападении грабителей на золотодобытчиков

По данным агентства, еще 29 человек пострадали

ТАСС, 2 февраля. По меньшей мере восемь человек погибли, еще 29 пострадали в ходе вооруженного ограбления на золотодобывающем участке на юго-западе Буркина-Фасо. Об этом со ссылкой на полицию и сотрудника больницы в понедельник сообщило Agence France-Presse.

По его данным, нападавшие были вооружены мачете и огнестрельным оружием, после стрельбы грабители подожгли постройки в зоне рудника. В результате нападения погибли восемь человек, в том числе несовершеннолетний, еще 29 работников получили ранения, пострадавшие были госпитализированы.

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