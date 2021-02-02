Суд в Приамурье приговорил художника Кильчанского к семи годам колонии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Благовещенский городской суд приговорил к 7 годам лишения свободы художника Леонида Кильчанского, признанного виновным в ДТП, в котором погибла женщина. Об этом во вторник сообщила пресс-служба суда.

"Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело Кильчанского Л. В., обвиняемого в нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения. Суд, учитывая обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину подсудимого, признал Кильчанского Л. В. виновным в совершении преступления и назначил ему наказание [в виде] 7 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в апреле 2020 года. Установлено, Кильчанский, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения на скорости около 66 км/ч, выехал на разделительную полосу и сбил женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм она умерла на месте.

"Суд также взыскал в пользу матери погибшей моральный вред - 800 тыс. рублей. Материальный ущерб порядка 105 тыс. рублей подсудимым погашен", - сообщили в пресс-службе.

Леонид Кильчанский - заслуженный художник России, член Союза художников России, почетный член Российской академии художеств. Живет в Благовещенске.